Burger King в Корее добавил возможность заказа меню для собак под названием Real Dogpper. Для лакомств домашних питомцев используются качественные ингредиенты, которые безопасны даже для потребления людьми.

Сеть фастфуда сотрудничает с компанией Harim Pet Food, которая производит корм для собак. По заявлению Burger King, меню Real Dogpper не имеет в составе консервантов, и в готовке используются те же продукты, что входят в меню для людей — белковая говядина и овес. Собакам предложат уникальный воппер (фирменный бургер компании) без соусов, а также косточку со вкусом жареного мяса на гриле.

Эта идея не новинка в мире фастфуда — аналогичная компания проводилась в 2018 году, и она была создана для тех, кто “хочет насладиться заказанной едой, но не отвлекаясь на домашнего питомца”.

— Я надеюсь, что Burger King поможет людям разделить счастье со своими четырехлапыми членами семьи, — заявил генеральный директор сети в Корее Ен Чжу Мун.

Burger King часто экспериментирует со своим меню — ранее сеть фастфуда выпустила наггетсы на растительной основе. Для приготовления этого блюда не нужно использовать мясо курицы.

Ранее эксперты и диетологи рассказали о негативных последствиях регулярного потребления фастфуда. Так, у человека начинается нарушение обмена жиров и углеводов. Масса тела тоже нарастает, особенно в области живота.