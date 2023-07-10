Ілон Маск знову потрапив у скандал через свої думки щодо війни в Україні. Мільярдер розкритикував контрнаступ наших захисників, а також бачить подальший розвиток подій у захопленні територій Росією.

Спочатку Ілон заявив, що контрнаступ не може обійтися без втрат.

The flower of Ukrainian and Russian youth have been dying in trenches for a long time with almost no territorial gains. Whichever side goes on the offensive against heavily entrenched positions will lose far more soldiers. Moreover, Russia outnumbers Ukraine ~4:1, so would win a… — Elon Musk (@elonmusk) July 10, 2023

– Цвіт української та російської молоді довгий час гинув в окопах майже без територіальних здобутків. Втрати солдатів будуть колосальними, яка б сторона не пішла в наступ, – вважає Маск.

Далі мільярдер вирішив підіграти прокремлівській пропаганді і згадати війну на виснаження, вказавши на сухі цифри. Глава Twitter заявив, що в Росії в 4 рази більше солдатів, ніж в армії України, завдяки чому в агресора більші шанси на перемогу.

Уже після такої “експертної думки” мільярдер без знання військової справи пофантазував про можливий провал контрнаступу, результати якого будуть жахливими для України.

– Якщо атака провалиться з великими втратами, російська контратака призведе до захоплення набагато більших територій. Тому великого наступу не було, – додав мільярдер.

Це вже не перша скандальна заява Маска про війну в Україні. Раніше мільярдер назвав Революцію Гідності переворотом, а восени 2022 року запропонував віддати Крим Росії, щоб війна закінчилася “мирним договором”.