Ілон Маск знову потрапив у скандал через свої думки щодо війни в Україні. Мільярдер розкритикував контрнаступ наших захисників, а також бачить подальший розвиток подій у захопленні територій Росією.

Спочатку Ілон заявив, що контрнаступ не може обійтися без втрат.

The flower of Ukrainian and Russian youth have been dying in trenches for a long time with almost no territorial gains.

Whichever side goes on the offensive against heavily entrenched positions will lose far more soldiers. Moreover, Russia outnumbers Ukraine ~4:1, so would win a…

— Elon Musk (@elonmusk) July 10, 2023