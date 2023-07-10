Илон Маск снова попал в скандал из-за своих мыслей касательно войны в Украине. Миллиардер раскритиковал контрнаступление наших защитников, а также видит дальнейшее развитие событий в захвате территорий Россией.

Сначала Илон заявил, что контрнаступление не может обойтись без потерь.

The flower of Ukrainian and Russian youth have been dying in trenches for a long time with almost no territorial gains. Whichever side goes on the offensive against heavily entrenched positions will lose far more soldiers. Moreover, Russia outnumbers Ukraine ~4:1, so would win a… — Elon Musk (@elonmusk) July 10, 2023

— Цвет украинской и российской молодежи долгое время погибал в окопах почти без территориальных достижений. Потери солдат будут колоссальными, какая бы сторона не пошла в наступление, — считает Маск.

Далее миллиардер решил подыграть прокремлевской пропаганде и упомянуть войну на истощение, указав на сухие цифры. Глава Twitter заявил, что в России в 4 раза больше солдат, чем в армии Украины, благодаря чему у агрессора больше шансов на победу.

Уже после такого “экспертного мнения” миллиардер без знания военного дела пофантазировал о возможном провале контрнаступления, результаты которого будут ужасающими для Украины.

— Если атака провалится с большими потерями, российская контратака приведет к захватиту гораздо больших территорий. Поэтому большого наступления не было, — добавил миллиардер.

Это уже не первое скандальные заявление Маска о войне в Украине. Ранее миллиардер назвал Революцию Достоинства переворотом, а осенью 2022 года предложил отдать Крым России, чтобы война закончилась “мирным договором”.