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Будет много потерь: Илон Маск разозлил Twitter критикой контрнаступления

10 июля 2023, 19:57
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Ілон Маск
Источник: Depositphotos

Илон Маск снова попал в скандал из-за своих мыслей касательно войны в Украине. Миллиардер раскритиковал контрнаступление наших защитников, а также видит дальнейшее развитие событий в захвате территорий Россией.

Сначала Илон заявил, что контрнаступление не может обойтись без потерь.

— Цвет украинской и российской молодежи долгое время погибал в окопах почти без территориальных достижений. Потери солдат будут колоссальными, какая бы сторона не пошла в наступление, — считает Маск.

Далее миллиардер решил подыграть прокремлевской пропаганде и упомянуть войну на истощение, указав на сухие цифры. Глава Twitter заявил, что в России в 4 раза больше солдат, чем в армии Украины, благодаря чему у агрессора больше шансов на победу.

Уже после такого “экспертного мнения” миллиардер без знания военного дела пофантазировал о возможном провале контрнаступления, результаты которого будут ужасающими для Украины.

— Если атака провалится с большими потерями, российская контратака приведет к захватиту гораздо больших территорий. Поэтому большого наступления не было, — добавил миллиардер.

Это уже не первое скандальные заявление Маска о войне в Украине. Ранее миллиардер назвал Революцию Достоинства переворотом, а осенью 2022 года предложил отдать Крым России, чтобы война закончилась “мирным договором”.

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