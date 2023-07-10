Илон Маск снова попал в скандал из-за своих мыслей касательно войны в Украине. Миллиардер раскритиковал контрнаступление наших защитников, а также видит дальнейшее развитие событий в захвате территорий Россией.
Сначала Илон заявил, что контрнаступление не может обойтись без потерь.
The flower of Ukrainian and Russian youth have been dying in trenches for a long time with almost no territorial gains.
Whichever side goes on the offensive against heavily entrenched positions will lose far more soldiers. Moreover, Russia outnumbers Ukraine ~4:1, so would win a…
— Elon Musk (@elonmusk) July 10, 2023
— Цвет украинской и российской молодежи долгое время погибал в окопах почти без территориальных достижений. Потери солдат будут колоссальными, какая бы сторона не пошла в наступление, — считает Маск.
Далее миллиардер решил подыграть прокремлевской пропаганде и упомянуть войну на истощение, указав на сухие цифры. Глава Twitter заявил, что в России в 4 раза больше солдат, чем в армии Украины, благодаря чему у агрессора больше шансов на победу.
Уже после такого “экспертного мнения” миллиардер без знания военного дела пофантазировал о возможном провале контрнаступления, результаты которого будут ужасающими для Украины.
— Если атака провалится с большими потерями, российская контратака приведет к захватиту гораздо больших территорий. Поэтому большого наступления не было, — добавил миллиардер.
Это уже не первое скандальные заявление Маска о войне в Украине. Ранее миллиардер назвал Революцию Достоинства переворотом, а осенью 2022 года предложил отдать Крым России, чтобы война закончилась “мирным договором”.