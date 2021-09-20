Генеральний директор Tesla Ілон Маск попросив співробітників працювати старанніше, щоб компенсувати затримки в постачаннях попереднього фінансового кварталу. Про це йдеться в корпоративному листі Tesla співробітникам.

На думку мільярдера, компанії потрібно збільшити швидкість виробництва шляхом прискорення роботи робітників.

– Нам усім потрібно увійти в режим супер-хардкору, щоб збільшити швидкість виробництва і постачань, – заявив Маск в листі.

Глава компанії заявив, що Tesla створила величезну кількість автомобілів, які потребують допрацювання. У електрокари необхідно встановити компоненти, які були в дефіциті через пандемію.

Раніше Маск попереджав про можливі затримки у виробництві авто через нестачу мікросхем на світовому ринку.

Власник корпорації вже знайшов спосіб прискорити виробництво — тепер на території США модель Model 3 продаватиметься з різними літій-залізо-фосфатними батареями.

Такими компонентами оснащуються китайські електрокари, а також ті моделі, які продають на території Європи.

Електрокари Ілона Маска отримали оновлення й на програмному рівні — тепер власникам Tesla доведеться складати іспити, щоб отримати доступ до нового автопілоту. Тепер водіям потрібно показати відмінні навички водіння.

Нагадаємо, що пакет автопілота не входить у вартість авто — його потрібно докуповувати за $10 тис.