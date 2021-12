Компанія Blue Origin перенесла політ туристів до космосу з 9 грудня на 11 грудня. Причину такого рішення пов’язали з поганими погодними умовами – прогнозуються сильні пориви вітру.

#NS19 is now slated for launch on Saturday due to forecasted winds. Liftoff is targeted for 8:45 am CST / 14:45 UTC. The #NewShepard team has completed Flight Readiness Review and certified that the vehicle is ready for flight. Weather is the only gating factor to get to launch.

— Blue Origin (@blueorigin) December 8, 2021