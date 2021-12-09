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Blue Origin перенесла третій туристичний політ у космос

9 Грудня 2021, 11:57
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Blue Origin
Джерело: Depositphotos

Компанія Blue Origin перенесла політ туристів до космосу з 9 грудня на 11 грудня. Причину такого рішення пов’язали з поганими погодними умовами – прогнозуються сильні пориви вітру.

– Політ New Shepard перенесено на суботу 11 грудня через прогнозовані вітри, – повідомили представники компанії у Twitter.

Літальний апарат вже пройшов всі перевірки перед стартом і допущений до польоту. Спочатку запуск повинен був статися зі стартового майданчика Corn Ranch в Техасі.

Раніше повідомлялося, що туристів буде шестеро: ведучий американського телевізійного шоу Good Morning America Майкл Страхан, а також старша дочка першого американця, який здійснив суборбітальний космічний політ — Лора Шепард Чарчлі. Квиток також отримали філантроп Ділан Тейлор, інвестор Еван Дік, підприємець Лейн Бесс та його дружина Кемерон Бесс.

Страхан також розповів, як він отримав можливість побувати в космосі.

– Представники Blue Origin підійшли до мене і запитали, чи хочу стати членом екіпажу. Я не роздумуючи погодився – завжди хотів побувати у космосі, – поділився ведучий своєю історією.

Це буде третій запуск Blue Origin із людьми на борту – під час першого старту глава компанії Джефф Безос був учасником космічної команди. Загалом політ тривав майже 11 хвилин, і мільярдер разом з іншими членами екіпажу піднявся на висоту 107 км від Землі. Усього пасажири пробули у невагомості 4 хвилини.

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Теги
Blue Origin , Джефф Безос
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