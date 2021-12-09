Компания Blue Origin перенесла полет туристов в космос с 9 декабря на 11 декабря. Причину такого решения связали с плохими погодными условиями — прогнозируются сильные порывы ветра.

— Полет New Shepard перенесен на субботу 11 декабря из-за прогнозируемых ветров, — сообщили представители компании в Twitter.

#NS19 is now slated for launch on Saturday due to forecasted winds. Liftoff is targeted for 8:45 am CST / 14:45 UTC. The #NewShepard team has completed Flight Readiness Review and certified that the vehicle is ready for flight. Weather is the only gating factor to get to launch. — Blue Origin (@blueorigin) December 8, 2021

Летательный аппарат уже прошел все проверки перед стартом и допущена к полету. Изначально, запуск должен был произойти со стартовой площадки Corn Ranch в Техасе.

Ранее сообщалось, что туристов будет шестеро: ведущий американского телевизионного шоу Good Morning America Майкл Страхан, а также старшая дочь первого американца, совершившего суборбитальный космический полет Лора Шепард Чарчли. Билет также получили филантроп Дилан Тейлор, инвестор Эван Дик, предприниматель Лейн Бесс и его жена Кэмерон Бесс.

Страхан также рассказал о том, как он получил возможность побывать в космосе.

— Представители Blue Origin подошли ко мне и спросили, хочу ли я стать членом экипажа. Я не раздумывая согласился — всегда хотел побывать в космосе, — поделился ведущий своей историей.

Это будет третий запуск Blue Origin с людьми на борту — во время первого старта глава компании Джефф Безос был участником космической команды. Всего полет длился чуть меньше 11 минут, и миллиардер вместе с другими членами экипажа поднялись на высоту 107 км от Земли. Всего пассажиры пробыли в невесомости 4 минуты.