Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Видео Космос

Blue Origin перенесла третий туристический полет в космос

9 декабря 2021, 11:57
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Blue Origin
Источник: Depositphotos

Компания Blue Origin перенесла полет туристов в космос с 9 декабря на 11 декабря. Причину такого решения связали с плохими погодными условиями — прогнозируются сильные порывы ветра.

— Полет New Shepard перенесен на субботу 11 декабря из-за прогнозируемых ветров, — сообщили представители компании в Twitter.

Летательный аппарат уже прошел все проверки перед стартом и допущена к полету. Изначально, запуск должен был произойти со стартовой площадки Corn Ranch в Техасе.

Ранее сообщалось, что туристов будет шестеро: ведущий американского телевизионного шоу Good Morning America Майкл Страхан, а также старшая дочь первого американца, совершившего суборбитальный космический полет Лора Шепард Чарчли. Билет также получили филантроп Дилан Тейлор, инвестор Эван Дик, предприниматель Лейн Бесс и его жена Кэмерон Бесс.

Страхан также рассказал о том, как он получил возможность побывать в космосе.

— Представители Blue Origin подошли ко мне и спросили, хочу ли я стать членом экипажа. Я не раздумывая согласился — всегда хотел побывать в космосе, — поделился ведущий своей историей.

Это будет третий запуск Blue Origin с людьми на борту — во время первого старта глава компании Джефф Безос был участником космической команды. Всего полет длился чуть меньше 11 минут, и миллиардер вместе с другими членами экипажа поднялись на высоту 107 км от Земли. Всего пассажиры пробыли в невесомости 4 минуты.

Читайте также:
Глен де ВрісВ авиакатастрофе в США погиб космический турист Blue Origin

Теги
Blue Origin , Джефф Безос
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка