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Blue Origin анонсувала черговий політ у космос – дата та склад екіпажу

23 Листопада 2021, 17:28
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
політ у космос
Джерело: Pexels

Американська аерокосмічна компанія Blue Origin відправить у суборбітальний політ шість туристів. Запуск ракети New Shepard запланований на 9 грудня.

Серед учасників місії є два почесних гістя: ведучий телевізійного шоу Good Morning America Майкл Страхан та Лора Шепард Черчлі, старша дочка Алана Шепарда. Варто зауважити, що Алан став першим американцем, що здійснив політ у космос.

До них приєднаються філантроп Ділан Тейлор, інвестор Еван Дік, підприємець Лейн Бесс та його дружина Кемерон Бесс.

Нагадаємо, що останній суборбітальний політ на ракеті New Shepard відбувся 13 жовтня 2021 року. До складу екіпажу входив 90-річний канадський актор Вільям Шетнер, відомий завдяки серіалу Зоряний шлях. Він став найстарішою людиною, яка побувала у космосі.

Перший політ ракети New Shepard з туристами на борту відбувся 20 липня, в ньому брав участь власник компанії Джефф Безос.

Разом із Безосом у космос відправився його брат Марк, 82-річна колишня льотчиця Уоллі Фанк, а також 18-річний випускник школи з Нідерландів Олівер Дейма.

Суборбітальний політ на висоті 100-115 км тривав близько 11 хвилин і встановив три світові рекорди.

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Теги
Blue Origin , Ілон Маск , Політ у космос
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