Blue Origin анонсувала черговий політ у космос – дата та склад екіпажу

Американська аерокосмічна компанія Blue Origin відправить у суборбітальний політ шість туристів. Запуск ракети New Shepard запланований на 9 грудня.

Серед учасників місії є два почесних гістя: ведучий телевізійного шоу Good Morning America Майкл Страхан та Лора Шепард Черчлі, старша дочка Алана Шепарда. Варто зауважити, що Алан став першим американцем, що здійснив політ у космос.

До них приєднаються філантроп Ділан Тейлор, інвестор Еван Дік, підприємець Лейн Бесс та його дружина Кемерон Бесс.

We’re thrilled to welcome Laura Shepard Churchley, @MichaelStrahan, @Dylan, Evan Dick, Lane Bess and Cameron Bess on #NewShepard’s 19th mission to space on December 9. ✨???? https://t.co/LyNwd0nYva pic.twitter.com/mjt58oEZBx

— Blue Origin (@blueorigin) November 23, 2021