Blue Origin анонсувала черговий політ у космос – дата та склад екіпажу

Американська аерокосмічна компанія Blue Origin відправить у суборбітальний політ шість туристів. Запуск ракети New Shepard запланований на 9 грудня.

Серед учасників місії є два почесних гістя: ведучий телевізійного шоу Good Morning America Майкл Страхан та Лора Шепард Черчлі, старша дочка Алана Шепарда. Варто зауважити, що Алан став першим американцем, що здійснив політ у космос.

До них приєднаються філантроп Ділан Тейлор, інвестор Еван Дік, підприємець Лейн Бесс та його дружина Кемерон Бесс.

We’re thrilled to welcome Laura Shepard Churchley, @MichaelStrahan, @Dylan, Evan Dick, Lane Bess and Cameron Bess on #NewShepard’s 19th mission to space on December 9. ✨???? https://t.co/LyNwd0nYva pic.twitter.com/mjt58oEZBx — Blue Origin (@blueorigin) November 23, 2021

Нагадаємо, що останній суборбітальний політ на ракеті New Shepard відбувся 13 жовтня 2021 року. До складу екіпажу входив 90-річний канадський актор Вільям Шетнер, відомий завдяки серіалу Зоряний шлях. Він став найстарішою людиною, яка побувала у космосі.

Перший політ ракети New Shepard з туристами на борту відбувся 20 липня, в ньому брав участь власник компанії Джефф Безос.

Разом із Безосом у космос відправився його брат Марк, 82-річна колишня льотчиця Уоллі Фанк, а також 18-річний випускник школи з Нідерландів Олівер Дейма.

Суборбітальний політ на висоті 100-115 км тривав близько 11 хвилин і встановив три світові рекорди.