Blue Origin анонсировала очередной полет в космос – дата и состав экипажа

Американская аэрокосмическая компания Blue Origin отправит в суборбитальный полет шесть туристов. Запуск ракеты New Shepard запланирован на 9 декабря.

Среди участников миссии два почетных гостя: ведущий телевизионного шоу Good Morning America Майкл Страхан и Лора Шепард Черчли, старшая дочь Алана Шепарда. Стоит отметить, что Алан стал первым американцем, который совершил полет в космос.

К ним присоединятся филантроп Дилан Тейлор, инвестор Эван Дик, предприниматель Лейн Бесс и его жена Кэмерон Бесс.

We’re thrilled to welcome Laura Shepard Churchley, @MichaelStrahan, @Dylan, Evan Dick, Lane Bess and Cameron Bess on #NewShepard’s 19th mission to space on December 9. ✨???? https://t.co/LyNwd0nYva pic.twitter.com/mjt58oEZBx — Blue Origin (@blueorigin) November 23, 2021

Напомним, последний суборбитальный полет на ракете New Shepard состоялся 13 октября 2021 года. В состав экипажа входил 90-летний канадский актер Уильям Шетнер, известный благодаря сериалу Звездный путь. Он стал самым старым человеком, побывавшим в космосе.

Первый полет ракеты New Shepard с туристами на борту состоялся 20 июля, в нем участвовал владелец компании Джефф Безос.

Вместе с Безосом в космос отправился его брат Марк, 82-летняя бывшая летчица Уолли Фанк, а также 18-летний выпускник школы из Нидерландов Оливер Дэйма.

Суборбитальный полет на высоте 100-115 км длился около 11 минут и установил три мировых рекорда.