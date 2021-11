Blue Origin анонсировала очередной полет в космос – дата и состав экипажа

Американская аэрокосмическая компания Blue Origin отправит в суборбитальный полет шесть туристов. Запуск ракеты New Shepard запланирован на 9 декабря.

Среди участников миссии два почетных гостя: ведущий телевизионного шоу Good Morning America Майкл Страхан и Лора Шепард Черчли, старшая дочь Алана Шепарда. Стоит отметить, что Алан стал первым американцем, который совершил полет в космос.

К ним присоединятся филантроп Дилан Тейлор, инвестор Эван Дик, предприниматель Лейн Бесс и его жена Кэмерон Бесс.

We’re thrilled to welcome Laura Shepard Churchley, @MichaelStrahan, @Dylan, Evan Dick, Lane Bess and Cameron Bess on #NewShepard’s 19th mission to space on December 9. ✨???? https://t.co/LyNwd0nYva pic.twitter.com/mjt58oEZBx

— Blue Origin (@blueorigin) November 23, 2021