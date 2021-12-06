Криптовалюта біткоїн продовжує падати в ціні після різкого падіння в суботу, 4 грудня. Так, станом на 6 грудня о 10.00 за Києвом, один біткоїн коштує $48,477.

Ще в суботу ця цифрова валюта подешевшала на 17% — до $43 тис. Разом із біткоїном, у ціні впала й Ethereum – до 3,5 тис.

Акції великої корпорації Tesla з виробництва електрокарів та фонду ARK Innovation також впали в ціні – на 5% та 6% відповідно.

Аналітики вже назвали передбачувану причину обвалу вартості біткоїну – на це вплинуло поширення штаму Омікрон, а також економічна політика США.

Проте спрогнозувати подальший курс криптовалют неможливо – на це впливає величезна кількість факторів. Ще в листопаді виконавчий директор крипто-хедж-фонду ARK36 Міккель Морч заявив, що ціна біткоїну у розмірі $70 тис. здається неминучою, і такої позначки валюта досягне до кінця 2021 року.

Нагадаємо, що на початку осені Сальвадор став першою країною у світі, яка визнала біткоїн національною валютою. Відомо, місцева влада купила 400 одиниць цієї цифрової валюти на суму $20,5 млн., а в найближчих планах – створити перше у світі біткоін-місто, де використовуватимуть всі переваги вулкана для виробництва криптовалюти. Прямо зараз жителі Сальвадора можуть розплачуватись біткоїном за різні послуги.