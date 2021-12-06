Криптовалюта биткоин продолжает падать в цене после резкого падения в субботу, 4 декабря. Так, по состоянию на 6 декабря в 10.00 по Киеву, один биткоин стоит $48,477.

Еще в субботу эта цифровая валюта подешевела на 17% — до $43 тыс. Вместе с биткоином, в цене упала и Ethereum — до 3,5 тыс.

Акции крупной корпорации Tesla по производству электрокаров и фонда ARK Innovation также упали в цене — на 5% и 6% соответственно.

Аналитики уже назвали предполагаемую причину обвала стоимости биткоина — на это повлияло распространение штамма Омикрон, а также экономическая политика США.

Однако спрогнозировать дальнейший курс криптовалют невозможно — на это влияет огромное количество факторов. Еще в ноябре исполнительный директор крипто-хедж-фонда ARK36 Миккель Морч заявил, что цена биткоина в размере $70 тыс. кажется неизбежной, и такой отметки валюта достигнет до конца 2021 года.

Напомним, что в начале осени Сальвадор стал первой страной в мире, которая признала биткоин национальной валютой. Известно, местные власти купили 400 единиц этой цифровой валюты на сумму в $20,5 млн, а в ближайших планах — создать первый в мире биткоин-город, где будут использовать все преимущества вулкана для производства криптовалюты. Прямо сейчас жители Сальвадора могут расплачиваться биткоином за различные услуги.