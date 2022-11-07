Ілон Маск пригрозив вічним блокуванням для тих користувачів Twitter, які видають себе за главу Tesla. Рішення мільярдера дати доступ до галочок кожному користувачеві спровокувало низку проблем у сервісі.

Про це Ілон заявив у соцмережі, звернувшись до користувачів.

– Раніше ми попереджали перед блокуванням, але тепер, коли ми проводимо широкомасштабну перевірку, попереджень не буде, – коротко заявив Маск.

Previously, we issued a warning before suspension, but now that we are rolling out widespread verification, there will be no warning. Зараз дивляться This will be clearly identified as a condition for signing up to Twitter Blue. — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2022

За заявою нового власника сервісу, будь-яка зміна імені призведе до тимчасової втрати синьої галочки на сторінці, яка верифікує справжність облікового запису.

Як тільки Маск надав користувачам доступ до синьої галочки за $8 на місяць, користувачі почали масово нею користуватися та видавати себе за голову Twitter. Від його імені з верифікацією вони писали різноманітні твіти, які багатьма можуть сприйнятись серйозно.

До такого локального флешмобу приєдналися і зірки – наприклад, американська акторка Кеті Гріффін.

– Мабуть, не всіх модераторів контенту звільнили? Лол, – висміяла Кеті масові звільнення співробітників Twitter.

Так, акторка Валері Бертінеллі вже встигла розкритикувати рішення надати користувачам синю галочку. Раніше вона надавалася безкоштовно, і лише медійним людям. Тепер шахраям набагато простіше видати себе за жертву.

Нагадаємо, що рішення Маска подобаються далеко не всім – співзасновник Twitter вибачився за масові звільнення співробітників, які спровокував мільярдер. За словами Джека Дорсі, він бере відповідальність на себе, адже дозволив соцмережі надто швидко розширюватися.