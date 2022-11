Ілон Маск пригрозив вічним блокуванням для тих користувачів Twitter, які видають себе за главу Tesla. Рішення мільярдера дати доступ до галочок кожному користувачеві спровокувало низку проблем у сервісі.

Про це Ілон заявив у соцмережі, звернувшись до користувачів.

Previously, we issued a warning before suspension, but now that we are rolling out widespread verification, there will be no warning.

This will be clearly identified as a condition for signing up to Twitter Blue.

— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2022