Илон Маск пригрозил вечной блокировкой для тех пользователей Twitter, которые выдают себя за главу Tesla. Решение миллиардера дать доступ к галочкам каждому пользователю спровоцировало ряд проблем в сервисе.

Об этом Илон заявил в соцсети, обратившись к пользователям.

— Раньше мы предупреждали перед блокировкой, но теперь, когда мы проводим широкомасштабную проверку, предупреждений не будет, — кратко заявил Маск.

Previously, we issued a warning before suspension, but now that we are rolling out widespread verification, there will be no warning. Сейчас смотрят This will be clearly identified as a condition for signing up to Twitter Blue. — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2022

По заявлению нового владельца сервиса, любое изменение имени приведет к временной потере синей галочки на странице, которая верифицирует подлинность учетной записи.

Как только Маск предоставил пользователям доступ к синей галочке за $8 в месяц, пользователи начали массово ею пользоваться и выдавать себя за главу Twitter. От его имени с верификацией они писали разнообразные твиты, которые многими могут восприняться всерьез.

К такому локальному флешмобу присоединились и звезды — к примеру, американская актриса Кэти Гриффин.

— Наверное, не всех модераторов контента уволили? Лол, — высмеяла Кэти массовые увольнения сотрудников Twitter.

Так, актриса Валери Бертинелли уже успела раскритиковать решение предоставить пользователям синюю галочку. Ранее она предоставлялась бесплатно, и только медийным людям. Теперь мошенникам будет намного проще выдать себя за жертву.

Напомним, что решения Маска нравятся далеко не всем — сооснователь Twitter извинился за массовые увольнения сотрудников, которые спровоцировал миллиардер. По словам Джека Дорси, он берет ответственность на себя, ведь позволил соцсети слишком быстро расширяться.