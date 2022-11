Илон Маск пригрозил вечной блокировкой для тех пользователей Twitter, которые выдают себя за главу Tesla. Решение миллиардера дать доступ к галочкам каждому пользователю спровоцировало ряд проблем в сервисе.

Об этом Илон заявил в соцсети, обратившись к пользователям.

Previously, we issued a warning before suspension, but now that we are rolling out widespread verification, there will be no warning.

This will be clearly identified as a condition for signing up to Twitter Blue.

— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2022