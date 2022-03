Великі закордонні ЗМІ скасували платну підписку читачам з України та Росії. Тепер їх публікації можна безкоштовно переглядати – це все робиться для поширення інформації про війну у нашій країні.

Йдеться про видання Dow Jones, Financial Times, The Economist, The Washington Post та The New York Times.

Всупереч збиткам, новинні ресурси усвідомлюють свою місію у війні – розповісти людям про те, що відбувається, і показувати правду.

Так, ключові публікації Financial Times про Україну доступні для безкоштовного читання.

Аналогічно зробили й в The Washington Post – почитати новини можна в Україні та Росії ще з минулого тижня.

– The Post вірить у місію вільної преси і тому прагне допомагати інформувати тих, хто перебуває у країнах, порушених війною, і де демократія перебуває під загрозою, – заявив представник видання.

Dow Jones також скасували платний доступ для The Wall Street Journal, Barron’s, MarketWatch та Financial News в Україні незабаром після вторгнення, а також у сусідніх країнах, які спостерігають велику притоку українських біженців.

The Economist також скасував платний доступ у Росії та Україні. Цифровий редактор ЗМІ повідомляє, що видання подвоїло кількість публікацій за останні три тижні.

Для користувачів Telegram The Washington Post, The New York Times та Financial Times створили свої Telegram-канали – вони безкоштовно публікують фотографії, відео та статті про війну в Україні.