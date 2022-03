Крупные зарубежные СМИ отменили платную подписку для читателей из Украины и России. Теперь их публикации можно бесплатно просматривать — это все делается для распространения информации о войне в нашей стране.

Речь идет об изданиях Dow Jones, Financial Times, The Economist, The Washington Post и The New York Times.

Вопреки убыткам, новостные ресурсы осознают свою миссию в войне — рассказать людям о происходящем и показывать правду.

Так, ключевые публикации Financial Times об Украине доступны для бесплатного чтения.

Аналогично поступили и в The Washington Post — почитать новости можно в Украине и России еще с прошлой недели.

— The Post верит в миссию свободной прессы и поэтому стремится помогать информировать тех, кто находится в странах, затронутых войной, и где демократия находится под угрозой, — заявил представитель издания.

Dow Jones также отменили платный доступ для The Wall Street Journal, Barron’s, MarketWatch и Financial News в Украине вскоре после вторжения, а также в соседних странах, которые наблюдают большой приток украинских беженцев.

The Economist также отменил платный доступ в России и Украине. Цифровой редактор СМИ сообщает, что издание удвоило количество публикаций за последние три недели.

Для пользователей Telegram The Washington Post, The New York Times и Financial Times создали свои Telegram-каналы — они бесплатно публикуют фотографии, видео и статьи о войне в Украине.