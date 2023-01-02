2023 обіцяє бути багатим на технологічні новинки. Цього року ми зробимо крок у бік цифрових двійників і впровадження квантових комп’ютерів у кожен будинок.

У 2023 році багато технологічних компаній збільшать інвестиції в роботу в розробках штучного інтелекту. Він зможе стати в пригоді в управлінні безпілотних авто та інших пристроїв. Навіть вже є робочі приклади – ChatGPT пропонує інтелектуальну систему чат-ботів, які здатні писати навіть вірші.

Цифровий двійник – ще один аспект технологічного майбутнього. З кожним роком все більше людей працюють віддалено, при цьому маючи баланс між роботою та особистим життям і більш продуктивні через відсутність залежності від місця розташування. За прогнозами експертів, до 2035 року один мільярд людей працюватиме віддалено.

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Наступна тенденція – це IoT. Це технологія передачі даних між електронними пристроями. Технологію можна використовувати для створення розумного будинку, або навіть покращити ефективність лікарень, шкіл та сільського господарства та різного виробництва.

Від метавсесвіту ще ніхто не готовий відмовитися у 2023 році – ця історія набирає обертів. Аналітики запевняє, що до 2027 року на повністю віртуальний робочий простір припадатиме 30% зростання інвестицій підприємств. До того ж, усередині метавсесвіту можна захистити свої важливі системи та тестувати різні моделі ведення бізнесу.

Багато компаній активно займаються розробкою квантових комп’ютерів. Подібні пристрої вже мають Microsoft, Intel, IBM, AWS і Google. Вони величезні, складної конструкції та конфігурації, але дуже потужні. Втім, вже у 2023 році аналогічний пристрій можна буде придбати – всього за $8 900. За допомогою Gemini Mini можна зрозуміти принцип квантових обчислень.

Ще однією технологічною новинкою буде розвиток супутникового зв’язку. Ця індустрія вже показала свою ефективність за допомогою компанії Starlink, яка допомагає нашим військовим завжди бути на зв’язку. Очікується, що до 2025 року це зроблять не менше ніж 25 операторів подібних послуг, а не тільки компанія Ілона Маска.

Один з останніх, але важливих трендів – робототехніка. За прогнозами аналітиків, у Японії на кожні 10 тис. осіб буде 631 робот. Вони зможуть виконувати важку чи небезпечну роботу під час виробництва. Яскравим прикладом робототехніки є прототип робота Optimus Ілона Маска, які здатні виконувати основні завдання, такі як підйом важких предметів та полив рослин.