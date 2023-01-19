Компания Boston Dynamics показала новое видео со своим роботом Atlas. Для этого разработчики соорудили строительную площадку, а один из сотрудников забыл сумку с инструментами.

Так, инженеры из Boston Dynamics показали ролик, на котором мужчина работает на строительном лесу, и обнаруживает нехватку сумки с инструментами. Чтобы не спускаться и тратить свое драгоценное время, с помощью планшета он зовет на помощь робота-гуманоида.

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Так, Atlas делает мостик из древесины с помощью рук, а затем поднимается на возвышенность, а затем разворачивается в прыжке и кидает сумку под ноги мужчине. После этого он толкает большой ящик и делает с него сальто. Отличное приземление он отпраздновал фирменным движением руками.

Само сальто с оборотом в 540° является намного сложнее, чем предыдущие акробатические приемы, исполненные роботом Atlas.

Atlas от Boston Dynamics — это исследовательская платформа, которую нельзя приобрести. Он уже давно стал звездой многих вирусных видеороликов и эффективно продемонстрировал роботизированные возможности Boston Dynamic.

Напомним, что у компании есть и другие роботы — бот Spot станцевал на стадионе во время матча в регби вместе с группой поддержки.