Авто від Sony та принтер для брів: що показали на виставці CES 2023 у Лас-Вегасі

У Лас-Вегасі відбулася найбільша виставка новинок у світі електроніки CES 2023 – на заході показали як новий автомобіль BMW, так і українські стартапи.

Головні технічні новинки 2023 року – далі у матеріалі.

На CES 2023 були присутні українські стартапи – наприклад, виробник паперу з опалого листя Releaf, а також Rekava, які виготовляють посуд з кавової гущі.

Зараз дивляться

Щодо великих корпорацій, Samsung знову представила гнучкі екрани. Це стосується не лише смартфонів, а й ноутбуків. На виставці компанія дала оцінити переваги своїх технологій усім охочим.

Компанія LG представила бездротовий телевізор – його діагональ дорівнює 97 дюймам, і він здатний відображати картинку у 4K-форматі.

Що стосується авто, то BMW привезла модель Vision Dee – вона здатна змінювати колір у режимі реального часу. Автомобіль-хамелеон здатний видозмінювати навіть диски. Що стосується інтер’єру, то замість приладів у салоні потрібно дивитися на показники за допомогою лобового скла – воно працює в режимі доповненої реальності.

Щоб скласти компанію BMW, Sony представила свій автомобіль із 45 камерами – це прототип з назвою Afeela. Новинка підтримує автопілот, і попереднє замовлення на неї може з’явитися вже у 2025 році.

Компанія Qualcomm, яка спеціалізується на розробці чипсет для смартфонів, представила технологію супутникового зв’язку для пристроїв з Android. Оператором виступить не Starlink, а Iridium – компанія володіє групою супутників на орбіті Землі.

Для любителів спорту показали письмовий стіл-тринажер. Якщо крутити педалі, то енергія заряджатиме девайси, підключені до нього. У продажу з’явиться вже ці влітку, а цінник буде точно вищим за $1 тис.

Серед незвичайних стартапів – ролики на електротязі. Вони розганяються до 24 км/год, керуються за допомогою пульта, а заряду вистачає на 15-20 км.

Lenovo представила ноутбук одразу з двома екранами. У комплекті з незвичайним гаджетом іде клавіатура. Відмінний пристрій для тих, кому потрібні відразу два монітори для роботи.

Принтер для брів привезла компанія L’Oréal – підбір кольору відбувається на смартфоні за допомогою доповненої реальності. Потім аплікатор електронний наносить фарбу на брови.