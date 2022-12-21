2022 рік уже позаду – попереду зимові свята та 2023 рік, який має запам’ятатися не лише війною України з Росією. Так, виробники авто дражнять своїх фанатів унікальними моделями, які покажуть наступного року.

5 найочікуваніших автоновинок 2023 року – далі у матеріалі.

Список варто розпочати з унікального пікапа Tesla Cybertruck. Маск роками обіцяє його випустити, і навіть зібрав мільйони доларів за допомогою копійчаних передзамовлень. Новинка продаватиметься із трьома електродвигунами. Максимальна швидкість – близько 300 км/год. Щоправда, поки що мільярдер не почав навіть виробництво авто. За останніми даними, глава Tesla обіцяє розпочати складання транспорту до середини 2023 року.

Зараз дивляться

У 2023 також очікується топовий Toyota Prius Prime. І якщо базовим Prius в Україні нікого не здивувати, то новинка набула спортивного вигляду, і в порівнянні з попередником – потужність гібридної установки збільшили на 110 к.с. – до 220. Тепер Prius зможе їздити на 50 км більше на електроприводі.

Довгоочікуваний BMW XM 2023 – це новий гібридний кросовер від німців, який має спортивні задатки. Під капотом – V8 з подвійним турбонаддувом потужністю 644 к.с. За заявою виробника, електродвигуном можна проїхати близько 60 км, що викликає багато питань.

У списку також є і люксові суперкари – йдеться про 2023 рік Ferrari Purosangue. Це перший чотиримісний чотиридверний автомобіль в історії компанії. Його вартість від $400 тис., а під капотом потужний V-12 об’ємом 6.5 літра та потужністю 712 к.с.

Список без гіперкара буде неповним – справжні любителі швидкості оцінять новенький Pagani Utopia 2023 року. Під капотом буде AMG двигун V-12 з подвійним турбонаддувом потужністю 851 л. Серед цікавих подробиць – колеса різного діаметру: 21-дюймові спереду та 22-дюймові ззаду. На вулиці її побачити – велика рідкість. Усього компанія випустить 99 купе Utopia, і більшість із них розкуплять на замовлення.