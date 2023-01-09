Авто от Sony и принтер для бровей: что показали на выставке CES 2023 в Лас-Вегасе

В Лас-Вегасе состоялась крупнейшая выставка новинок в мире электроники CES 2023 — на мероприятии показали как новый автомобиль BMW, так и украинские стартапы.

Главные технические новинки 2023 года — далее в материале.

На CES 2023 присутствовали украинские стартапы — к примеру, производитель бумаги из опавших листьев Releaf, а также Rekava, которые создают посуду из кофейной гущи.

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