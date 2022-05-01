Росія використовує фабрику тролів для створення фейкової підтримки рішення Путіна розпочати війну в Україні. Також боти активно розпускали дезінформацію про вторгнення РФ, щоб запобігти військовій допомозі Україні від інших країн.

Про це заявило Міністерство закордонних справ Великої Британії. Експерти заявляють, що фабрику було створено для маніпуляції громадською думкою, а також для вербування нових прихильників.

Зловмисники атакували найбільші соцмережі – TikTok, Twitter, Facebook та Instagram, розсилаючи неправдиву інформацію.

Передбачається, що фабрика тролів пов’язана із бізнесменом Євгеном Пригожиним, засновником Агентства інтернет-досліджень. Він також відомий під псевдонімом кухар Путіна. Компанію Пригожина раніше звинувачували у втручанні у вибори президента США у 2016 році – тоді виграв Дональд Трамп.

Під атаки тролів також потрапили сторінки у соцмережах прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, канцлера Німеччини Олафа Шольца, а також Жозепа Борреля.

Дослідження показало, що популярним TikTok-блогерам платили за поширення прокремлівських наративів.

Експерти запевняють, що ферма тролів відкрито вербує та наймає працівників, виправдовуючи свою роботу “патріотичною діяльністю” на підтримку “спеціальної військової операції” в Україні.