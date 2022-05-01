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Интернет

Атаковали TikTok, Facebook и Instagram: МИД Великобритании назвал цели фабрики троллей РФ

1 мая 2022, 16:05
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Хакеры
Источник: Depositphotos

Россия использует фабрику троллей для создания фейковой поддержки решения Путина начать войну в Украине. Также боты активно распускали дезинформацию о вторжении РФ, чтобы предотвратить военную помощь Украине от других стран.

Об этом заявило Министерство иностранных дел Великобритании. Эксперты заявляют, что фабрика была создана для манипуляции общественным мнением, а также для вербовки новых сторонников.

Злоумышленники атаковали крупнейшие соцсети — TikTok, Twitter, Facebook и Instagram, рассылая неправдивую информацию.

Предполагается, что фабрика троллей связана с бизнесменом Евгением Пригожиным, основателем Агентства интернет-исследований. Он также известен под псевдонимом повар Путина. Компанию Пригожина ранее обвиняли во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году — тогда выиграл Дональд Трамп.

Под атаки троллей также попали страницы в соцсетях премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, канцлера Германии Олафа Шольца, а также Жозепа Борреля.

Исследование показало, что популярным TikTok-блогерам  платили за распространение прокремлевских нарративов. 

Эксперты уверяют, что ферма троллей открыто вербует и нанимает работников, оправдывая свою работу “патриотической деятельностью” в поддержку “специальной военной операции” в Украине.

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Источник
The Guardian
Теги
Війна в Україні, Великобритания, Владимир Путин, Кремль
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