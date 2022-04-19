Експерти з кібербезпеки з CERT-UA, які діють при Держспецв’язку, заявили про новий вид шахрайства. Зловмисники хочуть вкрасти банківські дані українців за допомогою обману у соцмережах.

У Facebook виявили фейкову сторінку, яка імітує дизайн телеканалу Україна 24. За допомогою обману злодії поширюють посилання з нібито опитуванням, після якого можна отримати грошову компенсацію від країн ЄС. Щоб це зробити, жертві пропонують ввести дані банківських карток та здійснити додатковий платіж. Після цього інформація про рахунок у банку потрапить до рук зловмисників.

Експерти дали кілька порад, як захиститися від подібних схем.

Насамперед у жодному разі не вводьте дані банківської картки на підозрілих сайтах. Щоб знизити ризик крадіжки грошей, можна встановити ліміти на операції.

Якщо дані вже були введені на сайті шахраїв – потрібно негайно заблокувати рахунок. Це можна зробити за допомогою мобільного додатка банку або за допомогою гарячої лінії.

Експерти також порадили дотримуватись правил кібергігієни.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну хакери та шахраї активно атакують користувачів мережі. Нещодавно вони розповсюджували шкідливий файл, який маскувався під таблицю з назвою Мобілізаційний реєстр. Після відкриття вірус завантажувався на пристрій та крав особисті дані.