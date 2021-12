Астронавты NASA Том Маршберн и Кейла Беррон вышли в открытый космос с борта МКС. НА этот шаг космонавты пошли ради замены неисправной антенны на поверхности международной станции. NASA транслирует миссию на YouTube.

На видео показали процесс с самого начала — с момента подготовки выхода космонавтов в открытый космос. Огромное количество камер с внешней стороны МКС и с защитных костюмов астронавтов показывают процесс замены антенны. Этот компонент уже давно потерял свою работоспособность — он не может передавать голосовые сигналы и данные в низкоскоростном диапазоне для диспетчеров на Земле.

Также можно заметить и движение космической станции вокруг Земли — об этом свидетельствует изменение освещения — лучи света появляются и исчезают.

Для проведения работ и перемещения вдоль МКС, космонавт Европейского космического агентства (ESA) Маттиас Маурер управляет роботизированной рукой-манипулятором Canadarm-2 изнутри станции.

По данным NASA процесс замены компонента займет около шести с половиной часов.

Spacewalk officially underway! At 6:15am ET, @AstroMarshburn & Kayla Barron of @NASA_Astronauts set their spacesuits to battery power, marking the start of a spacewalk expected to last about 6.5 hours. Watch live & send your questions using #AskNASA: https://t.co/CuuxMqEW9U

— NASA (@NASA) December 2, 2021