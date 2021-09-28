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Фото Космос

Астронавт зробив дивовижний знімок полярного сяйва над Землею: нереальні кадри

28 Вересня 2021, 16:46 Микола Олефіренко
Полярное сияние

Астронавт Тома Песке зробив дивовижний знімок полярного сяйва з МКС. Фотографію зробили на висоті 402 км над Землею.

Томас зробив знімок ще в кінці серпня, і лише зараз опублікував його в Twitter. На фото можна помітити величезні зелені смуги, які поширилися по всьому горизонту Землі. На кадрі також видно хмари, які розташовані набагато нижче сяйва.

– Ще одне полярне сяйво, але воно особливе завдяки повному Місяцю, – додав до знімка Песке в Twitter.

Правда, астронавт не уточнив, де саме він бачив це природне явище — досі невідомо, на якому полюсі відбувалося це сяйво.

Напарниця Песке, астронавт NASA Меган Макартур, минулого місяця розповіла Insider, що побачене теж вразило її.

– Я не була здивована полярними сяйвами, але була вражена тим, наскільки захоплююче вони виглядають вживу, – сказала Меган.

Піску і Макартур збираються повернутися на Землю в листопаді.

Полярне сяйво — це світіння в небі, які виникають при зіткненні атмосфери Землі з частинками Сонячного вітру.

Нагадаємо, що перша туристична команда SpaceX також побачила цю дивну картину під час космічної місії Inspiration4. Екіпаж показав Землю з висоти 590 км. Цьому посприяло рішення Маска модифікувати корабель Crew Dragon – замість відсіку для стикування з іншими ракетами, інженери встановили прозору півсферу для кращого вигляду.

На МКС Песке також летів на ракеті SpaceX Crew Dragon, але як учасник місії Crew-2.

Теги
NASA , МКС , полярне сяйво
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