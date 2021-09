Астронавт Тома Песке зробив дивовижний знімок полярного сяйва з МКС. Фотографію зробили на висоті 402 км над Землею.

Томас зробив знімок ще в кінці серпня, і лише зараз опублікував його в Twitter. На фото можна помітити величезні зелені смуги, які поширилися по всьому горизонту Землі. На кадрі також видно хмари, які розташовані набагато нижче сяйва.

Another #aurora but this one is special as it is so bright. It is the full Moon ???? lighting up the shadow side of Earth ???? almost like daylight. ???? #MissionAlpha https://t.co/vhJVPNqE1D pic.twitter.com/bcx6NNZsrj

— Thomas Pesquet (@Thom_astro) September 24, 2021