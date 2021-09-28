Астронавт Тома Песке зробив дивовижний знімок полярного сяйва з МКС. Фотографію зробили на висоті 402 км над Землею.

Томас зробив знімок ще в кінці серпня, і лише зараз опублікував його в Twitter. На фото можна помітити величезні зелені смуги, які поширилися по всьому горизонту Землі. На кадрі також видно хмари, які розташовані набагато нижче сяйва.

Another #aurora but this one is special as it is so bright. It is the full Moon ???? lighting up the shadow side of Earth ???? almost like daylight. ???? #MissionAlpha https://t.co/vhJVPNqE1D pic.twitter.com/bcx6NNZsrj — Thomas Pesquet (@Thom_astro) September 24, 2021

– Ще одне полярне сяйво, але воно особливе завдяки повному Місяцю, – додав до знімка Песке в Twitter.

Правда, астронавт не уточнив, де саме він бачив це природне явище — досі невідомо, на якому полюсі відбувалося це сяйво.

Напарниця Песке, астронавт NASA Меган Макартур, минулого місяця розповіла Insider, що побачене теж вразило її.

– Я не була здивована полярними сяйвами, але була вражена тим, наскільки захоплююче вони виглядають вживу, – сказала Меган.

Піску і Макартур збираються повернутися на Землю в листопаді.

Полярне сяйво — це світіння в небі, які виникають при зіткненні атмосфери Землі з частинками Сонячного вітру.

Нагадаємо, що перша туристична команда SpaceX також побачила цю дивну картину під час космічної місії Inspiration4. Екіпаж показав Землю з висоти 590 км. Цьому посприяло рішення Маска модифікувати корабель Crew Dragon – замість відсіку для стикування з іншими ракетами, інженери встановили прозору півсферу для кращого вигляду.

На МКС Песке також летів на ракеті SpaceX Crew Dragon, але як учасник місії Crew-2.