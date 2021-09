Астронавт Тома Песке сделал удивительный снимок полярного сияния из МКС. Фотографию сделали на высоте 402 км над Землей.

Томас сделал снимок еще в конце августа, и лишь сейчас опубликовал его в Twitter. На фото можно заметить огромные зеленые полосы, которые распространились по всему горизонту Земли. На кадре также видны облака, которые расположены гораздо ниже сияния.

Another #aurora but this one is special as it is so bright. It is the full Moon ???? lighting up the shadow side of Earth ???? almost like daylight. ???? #MissionAlpha https://t.co/vhJVPNqE1D pic.twitter.com/bcx6NNZsrj

— Thomas Pesquet (@Thom_astro) September 24, 2021