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Астронавт сделал удивительный снимок полярного сияния над Землей: нереальные кадры

28 сентября 2021, 16:46 Микола Олефіренко
Полярное сияние

Астронавт Тома Песке сделал удивительный снимок полярного сияния из МКС. Фотографию сделали на высоте 402 км над Землей.

Томас сделал снимок еще в конце августа, и лишь сейчас опубликовал его в Twitter. На фото можно заметить огромные зеленые полосы, которые распространились по всему горизонту Земли. На кадре также видны облака, которые расположены гораздо ниже сияния.

— Еще одно полярное сияние, но оно особенное благодаря полной Луне, — добавил к снимку Песке в Twitter.

Правда, астронавт не уточнил, где именно он видел это природное явление — до сих пор неизвестно, на каком полюсе происходило это сияние.

Напарница Песке, астронавт NASA Меган Макартур, в прошлом месяце рассказала Insider, что увиденное тоже поразило ее.

— Я не была удивлена ​​полярными сияниями, но была потрясена тем, насколько захватывающе они выглядят вживую, — сказала Меган.

Песке и Макартур собираются вернуться на Землю в ноябре.

Полярное сияние — это свечение в небе, которое возникает при столкновении атмосферы Земли с частицами Солнечного ветра.

Напомним, что первая туристическая команда SpaceX также увидела эту удивительную картину во время космической миссии Inspiration4. Экипаж показал Землю с высоты 590 км. Этому поспособствовало решение Маска модифицировать корабль Crew Dragon — вместо отсека для стыковки с другими ракетами, инженеры установили прозрачную полусферу для лучшего вида.

На МКС Песке также летел на ракете SpaceX Crew Dragon, но в качестве участника миссии Crew-2.

Теги
NASA , МКС , полярне сяйво
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