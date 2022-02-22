Компанія Apple затвердила фінальний дизайн лінійки смартфонів iPhone 14, які представлять публіці вже восени цього року. Так, довгоочікувані флагмани отримають редизайн корпусу.

Компанія Foxconn, яка займається виробництвом пристроїв для Apple, почала збирати тестову партію нових пристроїв. Відомо, що тайванська компанія створюватиме для Apple топові моделі iPhone, а інший постачальник Luxshare вироблятиме базові смартфони.

Так, першими на світ з’являться iPhone 14 Pro і Pro Max – авторитетний інсайдер Джон Проссер уже показав злитий дизайн пристроїв.

Смартфони отримають дизайн у стилі iPhone 4 та ‌iPhone‌ 5. Новенькі телефони матимуть товстіші рамки між передньою та задньою панеллю, а основна камера не випиратиме з корпусу. Також змінам піддали й кнопки регулювання гучності — їх зроблять круглими.

Виріз для датчиків та фронтальної камери зроблять витонченішим. Цієї осені покажуть відразу чотири моделі смартфона – iPhone 14, Max, Pro та Pro Max.

Нагадаємо, що вже в березні Apple покаже ще один смартфон – бюджетний iPhone SE 2022. Зовні новинка практично нічим не відрізнятиметься від попередньої моделі. Головні зміни будуть усередині – бюджетник отримає чипсет A15, а також підтримку мереж 5G. Очікувана ціна – $299, а передбачувана презентація відбудеться 8 березня.