Компания Apple утвердила финальный дизайн линейки смартфонов iPhone 14, которые представят публике уже осенью этого года. Так, долгожданные флагманы получат редизайн корпуса.

Компания Foxconn, которая занимается производством устройств для Apple, уже начала собирать тестовую партию новых устройств. Известно, что тайваньская компания будет создавать для Apple топовые модели iPhone, в то время как другой поставщик Luxshare будет производить базовые смартфоны.

Так, первыми на свет появятся iPhone 14 Pro и Pro Max — авторитетный инсайдер Джон Проссер уже показал слитый дизайн устройств.

Смартфоны получат дизайн в стиле iPhone 4 и ‌iPhone‌ 5. Новенькие телефоны будут иметь более толстые рамки между передней и задней панелью, а основная камера не будет выпирать из корпуса. Также изменениям подвергли и кнопки регулировки громкости — их сделают круглыми.

Вырез для датчиков и фронтальной камеры сделают более утонченным. Осенью покажут сразу четыре модели смартфона — iPhone 14, Max, Pro и Pro Max.

Напомним, что уже в марте Apple покажет еще один смартфон — бюджетный iPhone SE 2022. Внешне новинка практически ничем не будет отличаться от предыдущей модели. Главные изменения будут внутри — бюджетник получит чипсет A15, а также поддержку сетей 5G. Ожидаемая цена — $299, а предполагаемая презентация состоится 8 марта.