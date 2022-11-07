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Apple сокращает производство iPhone 14: не прошло и года

7 ноября 2022, 14:50
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
iPhone
Источник: Depositphotos

Компания Apple сокращает производство новеньких iPhone 14. Всему виной низкий спрос на эти смартфоны, а также локдауны на фоне борьбы с Covid-19 в Китае.

Корпорация хочет произвести до конца 2022 года на 3 млн телефонов меньше, чем планировалось ранее.

Фанаты Apple очень покупают модели iPhone 14 и 14 Plus в малом количестве — их больше интересуют бюджетные и Pro-модели.

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К тому же, уменьшение производства происходит из-за проблем с поставками в Китае. Речь идет о фабрике в Чжэнчжоу, где собирают миллионы iPhone. Сейчас завод находится на карантине из-за распространения Covid-19. На фоне этого и сама Apple упала в цене — акции компании подешевели на 2%.

Впрочем, вся надежда на будущий iPhone 15 2023 года. Инсайдеры уверяют, что топовая модель получит титановый корпус, а вся линейка обзаведется зарядкой USB-C, как у смартфонов с Android. Новинку представят уже в сентябре следующего года.

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Напомним, что даже несмотря на карантинные ограничения, в Китае зафиксирован максимум Covid-заражений. Даже компании Apple пришлось сообщить своим клиентам о задержках на получение заказов — все из-за приостановления работы местных фабрик.

Источник
Bloomberg
Теги
Apple iPhone Коронавирус Covid-19
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