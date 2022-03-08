Компанія Apple відрізала Росію від презентації своїх пристроїв 8 березня. Тек тепер фанати компанії з країни-агресора не зможуть поспостерігати за представленням нових смартфонів та інших гаджетів.

Так, захід Apple запланований на 22.00 за Києвом – подивитися його можна буде в YouTube, але не жителям Росії.

– Відео недоступне. Власник відео заборонив його перегляд у вашій країні, таке повідомлення бачать росіяни на сторінці трансляції.

Apple запровадила аналогічні обмеження і для свого сайту – там трансляція буде також недоступною для країни-агресора.

Відомо, що презентація відбудеться під гаслом Пікова продуктивність. Численні чутки розкрили список пристроїв, які можуть показати на заході. Йдеться про новий бюджетник iPhone SE 3 – його цінник буде від $300. Він отримає новий потужний чипсет та підтримку мережі 5G.

Також обіцяють показати й iPad Air 5 з подвійною камерою та чипсетом Apple A15 Bionic. Передбачуваний цінник – від $600.

Наступні новинки – Mac mini, MacBook Pro з M2 та перший iMac на процесорі Apple.

Нагадаємо, що Росія також залишилася і без кіберспорту – великі корпорації відмовилися співпрацювати з РФ. Аналогічно надійшли та розробники відеоігор, а також найбільші бібліотеки Steam, GOG та Epic Games.