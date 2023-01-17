Компанія Apple представила новий ноутбук MacBook Pro з новими чипсетами M2 Pro та M2 Max. Ключовою особливістю презентації стали саме процесори, які набагато потужніші за своїх попередників.

Що стосується новеньких MacBook Pro, то вони відрізняються процесорами. Шляхом оновленої начинки час автономної роботи досяг 22 години, і новинка здатна підтримувати показ картинки на окремому екрані у форматі 8K.

Дисплей ноутбука – Liquid Retina XDR, і модель Pro доступна з розмірами 14 і 16 дюйма. Пристрої також отримало топову фронтальну камеру для відеодзвінків як 1080p.

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Якщо говорити про процесори в ноутбуці, то з M2 Pro можна вибрати на 10 та 12 ядер, а ось з M2 Max – лише 12.

Характеристики самих чипсетів вражає – M2 Pro пропускна спроможність – 200 ГБ/сек та до 32 ГБ об’єднаної пам’яті. У M2 Max пропускна здатність – 400 ГБ/сек, обсяг об’єднаної пам’яті – до 96 ГБ.

У продажу ноутбук з’явиться вже за тиждень – 24 січня. Вартість залежить від модифікації – 14-дюймовий MacBook Pro з M2 Pro від $1999, 16-дюймовий MacBook Pro з M2 Pro – від $2499.

Ще одна новинка, яку представила Apple – це Mac mini. Він також працює з двома новими чипсетами та здатний показувати картинку у 8K-форматі. Ціна починається від $599, а у продаж надійде 24 січня.

Повна презентація Apple 17 січня доступна на YouTube.