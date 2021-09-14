Компанія Apple представила новий планшет iPad на щорічній презентації 14 вересня. Захід проходив в онлайн-форматі через пандемію.

Новинка отримала оновлений чіпсет A13 Bionic. Процесор дозволить планшету працювати на 20% швидше в порівнянні з торішньою моделлю. За заявою Apple, новий iPad в 6 разів потужніший за топові планшети на Android.

Зміни торкнулися і фронтальної камери — тепер вона вміє відстежувати ваше положення в кадрі.

Новинку також оснастили підтримкою клавіатури та Apple Pencil.

Девайс отримав підтримку True Tone в екрані — тепер він підлаштовується під температуру навколишнього середовища.

Ціна на новий iPad починається від $ 329.