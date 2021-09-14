Компания Apple представила новый планшет iPad на ежегодной презентации 14 сентября. Мероприятие проходило в онлайн-формате из-за пандемии.

Новинка получила обновленный чипсет A13 Bionic. Процессор позволит планшету работать на 20% быстрее по сравнению с прошлогодней моделью. По заявлению Apple, новый iPad в 6 раз мощнее самого классного планшета на Android.

Изменения коснулись и фронтальной камеры — теперь она умеет отслеживать ваше положение в кадре.

Новинку также оснастили поддержкой клавиатуры и Apple Pencil.

Девайс получил поддержку True Tone в экране — теперь он подстраивается под температуру окружающей среды.

Цена на новый iPad начинается от $329.