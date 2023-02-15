Apple подала патент на iPhone з гнучким дисплеєм: замість кнопок – сенсори

Компанія Apple подала патент на смартфон із гнучким екраном. Так, на папері є лише кілька пристроїв, правами на які корпорація хоче володіти.

Подробиці розкрило Управління з патентів та товарних знаків США, яке опублікувало документ від Apple.

У патенті мова йде про шари сенсорного датчика, які перекриваються зовнішніми панелями пристроями. Датчики можна розташувати навіть на задній панелі – правда, для чого це потрібно, поки що важко уявити. Цілком можливо, що для додаткового функціонала під час мобільного геймінгу.

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У документі також згадується обгортання дисплея навколо частини чи всього пристрою. Схоже, компанія також розглядає ідею закруглити екран на бічні рамки, як це було у Samsung із пристроями Galaxy.

Бічні кнопки можна використовувати для регулювання звуку, а також для увімкнення та вимкнення камери.

Apple рухається у напрямку перетворення своїх iPhone на суцільні прямокутні плити, в яких немає вирізу для сенсорів або кнопок.

Щоправда, подання заявки на патент – далеко не гарантія того, що пристрій може з’явитися у продажу.

Втім, інсайдери впевнені, що гнучкий пристрій все ж таки з’явиться у 2024 році – це складаний iPad від Apple. Компанія вже веде розробку гаджета. Якщо iPad буде складним і заслужить увагу, то корпорація спробує впровадити новинку і в iPhone.