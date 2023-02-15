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Гаджеты

Apple подала патент на iPhone с гибким дисплеем: вместо кнопок — сенсоры

15 февраля 2023, 16:39
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Apple
Источник: Depositphotos

Компания Apple подала патент на смартфон с гибким экраном. Так, на бумаге существует всего несколько устройств, правами на которые корпорация хочет владеть.

Подробности раскрыло Управление по патентам и товарным знакам США, которое опубликовало документ от Apple. 

В патенте идет речь о слоях сенсорного датчика, которые перекрываются внешними панелями устройствами. Датчики можно расположить даже на задней панели — правда, для чего это нужно, пока сложно представить. Вполне возможно, что для дополнительного функционала во время мобильного гейминга.

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В документе также упоминается обертывание дисплея вокруг части или всего устройства. Похоже, компания также рассматривает идею закруглить экран на боковые рамки, как это было в Samsung с устройствами Galaxy.

Боковые кнопки можно использовать для регулировки звука, а также для включения и выключения камеры.

Apple движется в направлении превращения своих iPhone в сплошные прямоугольные плиты, в которых нет выреза для сенсоров или кнопок.

Правда, подача заявки на патент — далеко не гарантия того, что устройство может появиться в продаже. 

Впрочем, инсайдеры уверены, что гибкое устройство все же появится в 2024 году — это складной iPad от Apple. Компания уже ведет разработки гаджета. Если iPad будет складным и заслужит внимание, то корпорация попробует внедрить новинку и в iPhone.

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