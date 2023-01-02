Компания Apple поднимает ценник на услугу по замене аккумуляторов в почти всех своих устройствах. Так, изменения в цене коснутся большинства iPhone, iPad и Mac.

Изменения запланированы на 1 марта — Apple пыталась скрыть эту информацию, разместив новость мелким текстом под ценником за услугу.

На сколько повысится цена — зависит от модели устройства. Это касается замены батареи вне гарантии — в большинстве случаев в сертифицированных сервисных центрах.

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К примеру, цена на замену компонента для моделей iPhone 14 увеличена на $20. Для устройств с кнопкой Home это обойдется вместо $49 в целых $69. Для смартфонов с Face ID — $89 вместо $69.

Старые ценники были внедрены еще в 2019 году после того, как Apple обвинили в замедлении работоспособности старых девайсов.

Стоимость услуги для всех моделей MacBook Air подняли на $30. Для топовых MacBook Pro — на $50.

Для многих версий iPad ценник также вырос на $20.

В конце декабря Apple снова навредила своей репутации — компанию обвинили в расизме из-за умных часов Apple Watch. Как утверждают истцы, датчик кислорода в крови Apple Watch имеет расовые предубеждения против людей с темным оттенком кожи, а потому — некорректно отображает их состояние здоровья.

Правда, оптический датчик плохо работает и в том случае, когда на руке есть татуировки. Из-за краски данные о пульсе могут отображаться неправильно.