Будущие iPhone 14 будут продаваться по завышенной цене, в сравнении с моделями 2021 года. Также ожидаемые флагманы получат новые камеры и некоторые изменения в дизайне.

Инсайдер LeaksApplePro опубликовал будущий список моделей iPhone и ожидаемые цены, а также сравнил со стоимостью iPhone 13:

iPhone 14 — $799 (iPhone 13 — $799);

iPhone 14 Max — $899 (iPhone 13 Mini — $699);

iPhone 14 Pro — $1 099 (iPhone 13 Pro — $999);

iPhone 14 Pro Max — $1 199 долларов (iPhone 13 Pro Max — $1 099).

Как можно заметить, некоторые модели поднимут в цене на $200, хотя базовый iPhone 14 останется без изменений в плане стоимости.

По словам инсайдера, самым большим изменением в линейке будет новый iPhone 14 Max — 6,7-дюймовая модель, которая заменит 5,4-дюймовый iPhone 13 Mini. Вполне вероятно, что Apple захочет увеличить разницу между моделями Pro и обычными iPhone.

Не исключено, что компания не захочет создавать новый процессор A16, поэтому iPhone 14 могут получить чипсет A15, как у iPhone 2021 года.

Напомним, что 8 марта Apple представила первый смартфон этого года — бюджетный iPhone SE 3. Новинка порадует фанатов своей ценой от $399, а также мощным процессором и культовым дизайном. Под капотом у смартфона — чипсет A15, как у iPhone 13.