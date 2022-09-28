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Apple не поспішає виробляти iPhone 14: продаж не виправдав надій

28 Вересня 2022, 14:59
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
iPhone 13
Джерело: Unsplash

Apple не хоче збільшувати виробництво iPhone 14 на тлі низьких продажів флагманів. Як виявилось, попит не виправдав надій компанії.

У планах корпорації – виробити 90 млн iPhone до кінця року, і збільшувати цей показник не планують. Аналогічно компанія робила і 2021 року, коли восени представили iPhone 13.

Відомо, що найбільший попит спостерігається на моделі Pro – базові модифікації купують набагато рідше. Тому один з виробників Apple переводить свої потужності на створення топових моделей замість базових.

Зараз дивляться

На тлі зниженого продажу найпопулярнішого продукту компанії, акції Apple впали у вартості на 3,3%. Те саме торкнулося і виробників електронних компонентів, які співпрацюють із корпорацією.

Причин цьому кілька – наприклад, у Китаї спостерігається економічний спад. Він також вплинув на ринок смартфонів. На тлі цього продаж iPhone 14 за перші три дні на 11% нижчий, ніж у торішньої версії.

Ще одна вагома причина – війна, яку розв’язала Росія з Україною. На її тлі всесвітній ринок смартфонів скоротився на 6,5%.

Та й самі смартфони від Apple важко назвати ідеальним. У iPhone 14 виявили величезну кількість проблем. Про неприємні знахідки заявляли самі користувачі. Серед них – камера, що некоректно працює, крихкий корпус і його покриття. До цього можна додати ремонт акумулятора, який коштуватиме $99.

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Джерело
Bloomberg
Теги
Apple iPhone
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