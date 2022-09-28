Компания Apple не хочет увеличивать производство iPhone 14 на фоне низких продажей флагманов. Как оказалось, спрос не оправдал надежд компании.

В планах компании — произвести 90 млн iPhone до конца года, и увеличивать этот показатель не планируют. Аналогично компания делала и в 2021 году, когда осенью представили iPhone 13.

Известно, что наибольший спрос наблюдается на модели Pro — базовые модификации покупают намного реже. По этой причине один из производителей Apple переводит свои мощности на создание топовых моделей вместо базовых.

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На фоне пониженных продаж самого популярного продукта компании, акции Apple упали в стоимости на 3,3%. То же самое коснулось и производителей электронных компонентов, которые сотрудничают с корпорацией.

Причин этому несколько — к примеру, в Китае наблюдается экономический спад. Он также повлиял и на рынок смартфонов. На фоне этого продажи iPhone 14 за первые три дня на 11% ниже, чем у прошлогодней версии.

Еще одна весомая причина — война, которую развязала Россия с Украиной. На ее фоне всемирный рынок смартфонов сократился на 6,5%.

Да и сами смартфоны от Apple трудно назвать идеальным. В iPhone 14 обнаружили огромное количество проблем. о неприятных находках заявляли сами пользователи. Среди них — некорректно работающая камера, хрупкий корпус и его покрытие. К этому можно добавить ремонт аккумулятора, который обойдется в $99.