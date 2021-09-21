Біотехнічна компанія Biogen спільно з Apple і Каліфорнійським університетом у Лос-Анджелесі почали розробку системи, за допомогою якої датчики iPhone та Apple Watch зможуть виявляти у власників ознаки депресії та інших неврологічних захворювань.

Нова розробка отримала назву Seabreeze, і про неї поки що немає ніяких подробиць.

Про дослідження вперше стало відомо в січні 2021 року від фармацевтичної компанії Biogen.

Для розробки системи збиратимуть дані щодо мобільності, фізичної активності, режиму сну і навіть поведінки при введенні тексту.

Головний операційний директор Apple Джефф Вільямс повідомив, що мета проекту — поліпшити здоров’я і життя людей.

– Ми хочемо з’ясувати, як наша нова технологія може поліпшити здоров’я користувачів iPhone і Apple Watch, – заявив Джефф.

Генеральний директор Biogen Мішель Вунацос додала, що зібрана інформація з датчиків може допомогти не тільки власникам смартфонів, але і лікарям, а також пацієнтам. У теорії, подібні нововведення можуть врятувати мільйони життів — багато хто не здогадується, що має неврологічні хвороби.

Можливо, технологію Seabreeze впровадять навіть в майбутні гаджети корпорації.

Нагадаємо, що недавно Apple представила нові iPhone 13 та Apple Watch Series 7. Гаджети отримали змінений дизайн і поліпшені процесори, але функції для моніторингу за здоров’ям залишилися колишніми.