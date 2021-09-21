Биотехническая компания Biogen совместно с Apple и Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе начали разработку системы, с помощью которой датчики iPhone и Apple Watch смогут обнаруживать у владельцев признаки депрессии и других неврологических заболеваний.

Новая разработка получила название Seabreeze, и о ней пока что нет никаких подробностей.

Об исследовании впервые стало известно в январе 2021 года от фармацевтической компании Biogen.

Для разработки системы будут собирать данные о мобильности, физической активности, режиме сна и даже поведении при вводе текста.

Главный операционный директор Apple Джефф Уильямс сообщил, что цель проекта — улучшить здоровье и жизнь людей.

— Мы хотим выяснить, как наша новая технология может улучшить здоровье пользователей iPhone и Apple Watch, заявил Джефф.

Генеральный директор Biogen Мишель Вунацос добавила, что собранная информация с датчиков может помочь не только владельцам смартфонов, но и врачам, а также пациентам. В теории, подобные нововведения могут спасти миллионы жизней — многие и не догадываются, что имеют неврологические болезни.

Возможно, технологию Seabreeze внедрят даже в будущие гаджеты корпорации.

Напомним, что недавно Apple представила новые iPhone 13 и Apple Watch Series 7. Гаджеты получили измененный дизайн и улучшенные процессоры, но функции для мониторинга за здоровьем остались прежними.