Компания Apple начала тестировать функцию Digital Legacy. С ее помощью можно завещать свои данные и доступ к ним нескольким близким людям.

Новую технологию смогут оценить участники бета-теста iOS 15.2. До сих пор в системе защиты устройств Apple есть один серьезный недостаток — после смерти человека невозможно получить доступ к данным и учетной записи iCloud, а без кода-пароля нельзя даже разблокировать телефон. В теории, каждый владелец iPhone сможет внести в список “доверенных лиц” до 5 человек, и в случае смерти эти люди смогут войти в хранилище. Для этого им нужно предоставить Apple свидетельство о смерти владельца аккаунта.

Пользователи смогут получить доступ к фотографиям и другим данным — к примеру, информации о покупках.

Пока функцию не ввели в полноценное использование, право на получение данных можно получить только через суд. Для этого нужно навести весомый аргумент.

Подобные системы уже работают Google и Facebook, так что Apple не предоставит пользователям абсолютно уникальную функцию.

Напомним, что некоторые изменения в соцсетях для учетных записей умерших людей работают не совсем корректно. Особенно, если владелец страницы все еще жив. Злоумышленники обманули службу поддержки Instagram, убедив модерацию в смерти главы соцсети, Адама Моссери. Учетную запись директора сервиса заблокировали.