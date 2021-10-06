Компанія Amazon Джеффа Безоса зайнялася створенням власного розумного холодильника з нейромережею. Розробка отримала назву Project Pulse, і над проектом працює компанія, яка створила магазини Amazon Go без касирів.

Головна особливість холодильника — відстеження кількості їжі та автоматичне замовлення продуктів за необхідністю. За даними експертів, система також зможе стежити за терміном придатності продуктів, і навіть передбачати бажання мешканців будинку.

Розробка Project Pulse зможе створювати рецепти, ґрунтуючись на продуктах в холодильнику, і якщо їжа закінчиться — з’явиться можливість автоматичного замовлення в продуктових магазинах Amazon Fresh або Whole Foods.

Керує проектом Гопі Прашанта, директор з комп’ютерів та штучного інтелекту. Можливо, холодильник покажуть вже цього року.

Розумні холодильники продаються в усьому світі протягом останніх кількох років. Виробники Samsung і LG оснастили свою побутову техніку передовими системами — вони можуть розрізняти продукти, підключатися до цифрових помічників, таких як Bixby, а в деяких випадках навіть легко замовляти продукти.

У вересні компанія Amazon показала, що її продукція може бути якісною. Відеогра New World в жанрі MMORPG б’є рекорди з популярності в ігровому магазині Steam. Інтерес до проекту з’явився у фанатів ще під час відкритого бета-тесту.

Наприклад, через 3 години після офіційного релізу 28 вересня кількість гравців досягла позначки у 217 тис. осіб.