Компания Amazon Джеффа Безоса занялась созданием собственного умного холодильника с нейросетью. Разработка получила название Project Pulse, и над проектом работает компания, которая создала магазины Amazon Go без кассиров.

Главная особенность холодильника — отслеживание количества еды и автоматический заказ продуктов при необходимости. По данным экспертов, система также сможет следить за сроком годности продуктов, и даже предугадывать предпочтения жителей дома.

Разработка Project Pulse сможет создавать рецепты, основываясь на продуктах в холодильнике, и если еда закончится — появится возможность автоматического заказа в продуктовых магазинах Amazon Fresh или Whole Foods.

Управляет проектом Гопи Прашанта, директор по компьютерам и искусственному интеллекту. Возможно, холодильник покажут в этом году.

Умные холодильники продаются во всем мире на протяжении последних нескольких лет. Производители Samsung и LG оснастили свою бытовую технику передовыми системами — они могут различать продукты, подключаться к цифровым помощникам, таким как Bixby, а в некоторых случаях даже легко заказывать продукты.

В сентябре компания Amazon показала, что ее продукция может быть качественной. Видеоигра New World в жанре MMORPG бъет рекорды по популярности в игровом магазине Steam. Интерес к проэкту появился у фанатов еще во время открытого бета-теста.

К примеру, спустя 3 часа после официального релиза 28 сентября количество игроков достигло отметки в 217 тыс. человек.