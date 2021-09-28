Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Фото Відео Інтернет

New World від Amazon б’є рекорди за популярністю: не витримують сервери

28 Вересня 2021, 15:07 Микола Олефіренко
New World
Джерело: New World

Компанія Amazon випустила нову гру New World в жанрі MMORPG, яку розробляли довгі роки. Новий проект встановлює рекордні показники популярності в ігровому магазині Steam. Інтерес до гри з’явився у фанатів ще під час відкритого бета-тесту.

За 3 години після офіційного релізу кількість гравців досягла позначки у 217 тис. осіб. Судячи з даних зі Steam – це не межа. Піковий онлайн дозволив проекту вирватися на третю сходинку рейтингу за популярністю в бібліотеці — о 14.00 за Києвом у грі одночасно перебували 367 тис. осіб.

New World

Попереду тільки Counter-Strike: Global Offensive (775 тис.) та Dota 2 (568 тис.). Зараз New World фактично найпопулярніша платна гра в магазині.

На Twitch ситуація аналогічна. Згідно з даними сервісу SteamDB, за грою блогерів спостерігає близько 474 тис. глядачів.

New World

Користувачі мережі переважно хвалять гру, але деякі залишилися незадоволені проектом:

  • Найкращий симулятор черг на старті! Все, чого я зміг досягти за 2 години – тричі вилетіти з черги для нових гравців.
  • Спасибі Amazon Games за чудову гру! Ковток свіжого повітря!
  • Цілком хороша ММОРПГ з відкритим світом і пісочницею. Раджу, але попереджаю — треба на початку потерпіти, а потім вже на високому рівні буде краще.
  • Amazon повністю себе дискредитували, технічна реалізація проекту на низькому рівні. Геймплей так само страждає.
  • Скептично ставився до цього продукту, але після того, як пограв у бету, New World стала для мене найочікуванішою грою.

Українським геймерам за новеньку New World в ігровому магазині Steam доведеться заплатити 479 грн.

Читайте також:
E3 2021: які відеоігри показали на Ubisoft ForwardE3 2021: які відеоігри показали на Ubisoft Forward

Джерело
Steam
Теги
Amazon , Ігри , Відеоігри
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка