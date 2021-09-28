Компанія Amazon випустила нову гру New World в жанрі MMORPG, яку розробляли довгі роки. Новий проект встановлює рекордні показники популярності в ігровому магазині Steam. Інтерес до гри з’явився у фанатів ще під час відкритого бета-тесту.

За 3 години після офіційного релізу кількість гравців досягла позначки у 217 тис. осіб. Судячи з даних зі Steam – це не межа. Піковий онлайн дозволив проекту вирватися на третю сходинку рейтингу за популярністю в бібліотеці — о 14.00 за Києвом у грі одночасно перебували 367 тис. осіб.

Попереду тільки Counter-Strike: Global Offensive (775 тис.) та Dota 2 (568 тис.). Зараз New World фактично найпопулярніша платна гра в магазині.

На Twitch ситуація аналогічна. Згідно з даними сервісу SteamDB, за грою блогерів спостерігає близько 474 тис. глядачів.

Користувачі мережі переважно хвалять гру, але деякі залишилися незадоволені проектом:

Найкращий симулятор черг на старті! Все, чого я зміг досягти за 2 години – тричі вилетіти з черги для нових гравців.

Спасибі Amazon Games за чудову гру! Ковток свіжого повітря!

Цілком хороша ММОРПГ з відкритим світом і пісочницею. Раджу, але попереджаю — треба на початку потерпіти, а потім вже на високому рівні буде краще.

Amazon повністю себе дискредитували, технічна реалізація проекту на низькому рівні. Геймплей так само страждає.

Скептично ставився до цього продукту, але після того, як пограв у бету, New World стала для мене найочікуванішою грою.

Українським геймерам за новеньку New World в ігровому магазині Steam доведеться заплатити 479 грн.