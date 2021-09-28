Компанія Amazon випустила нову гру New World в жанрі MMORPG, яку розробляли довгі роки. Новий проект встановлює рекордні показники популярності в ігровому магазині Steam. Інтерес до гри з’явився у фанатів ще під час відкритого бета-тесту.
За 3 години після офіційного релізу кількість гравців досягла позначки у 217 тис. осіб. Судячи з даних зі Steam – це не межа. Піковий онлайн дозволив проекту вирватися на третю сходинку рейтингу за популярністю в бібліотеці — о 14.00 за Києвом у грі одночасно перебували 367 тис. осіб.
Попереду тільки Counter-Strike: Global Offensive (775 тис.) та Dota 2 (568 тис.). Зараз New World фактично найпопулярніша платна гра в магазині.
На Twitch ситуація аналогічна. Згідно з даними сервісу SteamDB, за грою блогерів спостерігає близько 474 тис. глядачів.
Користувачі мережі переважно хвалять гру, але деякі залишилися незадоволені проектом:
- Найкращий симулятор черг на старті! Все, чого я зміг досягти за 2 години – тричі вилетіти з черги для нових гравців.
- Спасибі Amazon Games за чудову гру! Ковток свіжого повітря!
- Цілком хороша ММОРПГ з відкритим світом і пісочницею. Раджу, але попереджаю — треба на початку потерпіти, а потім вже на високому рівні буде краще.
- Amazon повністю себе дискредитували, технічна реалізація проекту на низькому рівні. Геймплей так само страждає.
- Скептично ставився до цього продукту, але після того, як пограв у бету, New World стала для мене найочікуванішою грою.
Українським геймерам за новеньку New World в ігровому магазині Steam доведеться заплатити 479 грн.