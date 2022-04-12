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Алло, Вова, я в полоні: мережа “вибухнула” мемами із затриманим Медведчуком

12 Квітня 2022, 22:39
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Алло, Вова, я в полоні: мережа “вибухнула” мемами із затриманим Медведчуком

Кум президента РФ Володимира Путіна, мільярдер та нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук став героєм мемів після того, як його затримало СБУ.

Фото скуйовдженого у формі ЗСУ Медведчука облетіло мережу і підняло настрій всім українцям. З нагоди цього Факти ICTV зібрали добірку найсмішніших та найактуальніших мемів.

           

Нагадаємо, що про затримання Медведчука повідомив президент України Володимир Зеленський. Він опублікував його фото у формі ЗСУ.  Про деталі затримання Зеленський пообіцяв розповісти українцям дещо пізніше.

Зазначимо, що Медведчуку інкримінують державну зраду, сприяння терористичним організаціям та фінансування тероризму. З травня 2021 року він перебував під цілодобовим домашнім арештом.

Проте з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну Медведчук втік. 18 березня Личаківський районний суд Львова обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Теги
Віктор Медведчук , мем
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