Кум президента РФ Владимира Путина, миллиардер и нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук стал героем мемов после того, как его задержало СБУ.

Фото взлохмаченного в форме ВСУ Медведчука облетело сеть и подняло настроение всем украинцам. Факты ICTV собрали подборку самых смешных и актуальных мемов.

Напомним, что о задержании Медведчука сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он опубликовал его фото в форме ВСУ. О деталях задержания Зеленский пообещал рассказать украинцам несколько позже.

Отметим, что Медведчуку инкриминируют государственную измену, содействие террористическим организациям и финансирование терроризма. С мая 2021 года он находился под круглосуточным домашним арестом.

Однако с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину Медведчук сбежал. 18 марта Лычаковский районный суд Львова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.