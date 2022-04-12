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Алло, Вова, я в плену: сеть “взорвалась” мемами с задержанным Медведчуком

12 апреля 2022, 22:39
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Алло, Вова, я в плену: сеть “взорвалась” мемами с задержанным Медведчуком

Кум президента РФ Владимира Путина, миллиардер и нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук стал героем мемов после того, как его задержало СБУ.

Фото взлохмаченного в форме ВСУ Медведчука облетело сеть и подняло настроение всем украинцам. Факты ICTV собрали подборку самых смешных и актуальных мемов.

Напомним, что о задержании Медведчука сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он опубликовал его фото в форме ВСУ. О деталях задержания Зеленский пообещал рассказать украинцам несколько позже.

Отметим, что Медведчуку инкриминируют государственную измену, содействие террористическим организациям и финансирование терроризма. С мая 2021 года он находился под круглосуточным домашним арестом.

Однако с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину Медведчук сбежал. 18 марта Лычаковский районный суд Львова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Теги
Виктор Медведчук , мем
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