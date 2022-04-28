Китайський інтернет-магазин AliExpress почав масово скасовувати замовлення українців без пояснення причини та повернення коштів.

Такі дії популярного торговельного майданчика обурили тисячі українців, які регулярно користуються послугами сервісу. Першим на цю ситуацію звернув увагу журналіст Дар Грищенко.

Він займається хендмейдом, тому замовляє в інтернет-магазині різні комплектуючі. Раптово магазин скасував одразу всі його замовлення на суму $400, водночас питання повернення коштів перебуває “на розгляді”.

– Вони поскасовували всі оплачені замовлення, що висіли. Причому рішенням платформи. Таких кейсів у мене особисто не було (і в моїх знайомих також). Так що невідомо, чи повернуть гроші, або вважатимуть за надзвичайну подію, — каже Дар.

У коментарях знайшлося багато людей, які також жаліються на подібні кейси. Комусь обіцяють повернути гроші впродовж 3-20 днів, а комусь рекомендують відкрити суперечку з продавцем.

Одна з користувачок мережі зазначила, що їй повернули кошти за одне замовлення, а при намірі відкриття суперечки вона зможе отримати решту грошей у червні.

Пишуть, що повернення грошей упродовж 3-20 днів. Мені теж сьогодні прийшли такі “листи щастя”.

У мене майже всі повернено продавцям, але при намірі відкрити суперечку пишуть, що зможу це зробити в червні. Тільки за одне замовлення повернулися кошти.

І у мене так. Засмучена та обурена одночасно. Швидше, більше обурена.

В мене повернуто продавцям і нічого не ясно(

Продавці відміняють замовлення а відкрити суперечку не виходить бо додаток відразу висне. Як мені повернути гроші?

Замовлення просто скасовуються, а гроші не повертають. Чудова схема шахрайства. Категорично не рекомендую!

Просто жах, моє замовлення повернули назад, продавець сказав відкрити суперечку і він поверне гроші, але справа в тому, що вона НЕ ВІДКРИВАЄТЬСЯ, – пишуть користувачі мережі.

Як AliExpress працює під час війни в Україні

Зазначимо, що з початку повномасштабної війни AliExpress обмежив можливості покупок в Україні, тому зробити замовлення з сайту практично неможливо.

Водночас виходити з українського ринку AliExpress не планує, оскільки додаток торговельного майданчика працює на території нашої держави. Там є український інтерфейс, наявна можливість додавати товар у корзину, а також програма приймає будь-яку українську банківську картку.

Але оплатити замовлення з України зараз неможливо. При спробі оплати з’являється повідомлення про проблеми з логістикою.

– Надання послуг у вашому регіоні зараз неможливе у зв’язку з проблемами з логістикою, – йдеться у повідомленні.

У період воєнного часу повітряний простір над Україною закритий. А враховуючи те, що переважна кількість посилок з Китаю доставлялися саме авіашляхом, можна зробити висновок, що AliExpress просто не може виконувати свої зобовʼязання по доставці вантажів в Україну.

Крім цього, блоковані українські порти. Наразі працює тільки автомобільний транспорт.

Варто додати, що офіційно компанія AliExpress досі не прокоментувала ситуацію зі скасуванням замовлень в Україні.

Чи можна повернути кошти за замовлення на AliExpress

Питання щодо повернення товару чи коштів покупець вирішує в листуванні з продавцем. В особистому кабінеті можна відкрити суперечку, проте багато користувачів скаржаться на неможливість цієї функції.

Зазвичай, процедура повернення коштів відбувається за такою схемою:

Покупець відкриває спір. Суперечка завершується на користь покупця. Продавець ініціює повернення грошей. На сторінці замовлення з’являється графік повернення грошових коштів. Якщо інформація про повернення коштів не з’явилася, значить, продавець з якої-небудь причини не ініціював відшкодування грошей. Покупцеві слід звернутися в Службу підтримки AliExpress за поясненнями. Гроші приходять на той рахунок, з якого були відправлені. Якщо гроші не прийшли, а Служба підтримки AliExpress підтвердила їх переклад, слід звернутися в Службу підтримки банку або тієї платіжної системи, яка використовувалася при оплаті.

Позиція AliExpress щодо війни в Україні

Китайська публічна компанія Alibaba Group, куди входить майданчик AliExpress, не висловлює свою позицію щодо війни, яку Росія розв’язала проти України.

Як і більшість китайських компаній, таким чином вони намагаються тримати нейтралітет.