Китайский интернет-магазин AliExpress начал массово отменять заказы украинцев без объяснения причин и возврата средств.

Такие действия популярной торговой площадки возмутили тысячи украинцев, которые регулярно пользуются услугами сервиса. Первым на эту ситуацию обратил внимание журналист Дар Грищенко.

Он занимается хендмейдом, поэтому заказывает в интернет-магазине разные комплектующие. Внезапно магазин отменил все его заказы на сумму $400, в то же время вопрос возврата средств находится “на рассмотрении”.

— Они отменили все висевшие оплаченные заказы. Причем решением платформы. Таких кейсов у меня лично не было (и у моих знакомых тоже). Так что неизвестно, вернут деньги или будут считать чрезвычайным событием, — рассказал Дар.

В комментариях нашлось много людей, которые также жалуются на подобные кейсы. Кому-то обещают вернуть деньги в течение 3-20 дней, а кому-то рекомендуют открыть спор с продавцом.

Одна из пользователей сети отметила, что ей вернули средства за один заказ, а при намерении открытия спора она сможет получить оставшиеся деньги в июне.

Пишут, что возврат денег в течение 3-20 дней. Мне тоже сегодня пришли такие “письма счастья”.

У меня почти все возвращено продавцам, но при намерении открыть спор пишут, что смогу это сделать в июне. Только за один заказ вернулись деньги.

И у меня так. Расстроена и возмущена одновременно. Скорее, больше возмущена.

У меня возвращено продавцам и ничего не ясно(

Продавцы отменяют заказ, а открыть спор не получается, потому что приложение сразу виснет. Как мне вернуть деньги?

Заказы просто отменяются, а деньги не возвращают. Великолепная схема мошенничества. Категорически не рекомендую!

Просто ужас, мой заказ вернули назад, продавец сказал открыть спор и он вернет деньги, но дело в том, что он НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ, — пишут пользователи сети.

Как AliExpress работает во время войны в Украине

Отметим, что с начала полномасштабной войны AliExpress ограничил возможности покупок в Украине, поэтому сделать заказ с сайта практически невозможно.

В то же время, выходить с украинского рынка AliExpress не планирует, поскольку приложение торговой площадки работает на территории нашего государства. Там есть украинский интерфейс, есть возможность добавлять товар в корзину, а также программа принимает любую украинскую банковскую карту.

Но оплатить заказы из Украины сейчас невозможно. При попытке оплаты отображается сообщение о проблемах с логистикой.

– Предоставление услуг в вашем регионе сейчас невозможно в связи с проблемами с логистикой, – говорится в сообщении.

В период военного времени воздушное пространство над Украиной закрыто. А учитывая то, что подавляющее количество посылок из Китая доставлялись именно авиапутем, можно сделать вывод, что AliExpress просто не может выполнять свои обязательства по доставке грузов в Украину.

Кроме того, заблокированы украинские порты. В настоящее время работает только автомобильный транспорт.

Стоит добавить, что официально AliExpress до сих пор не прокомментировала ситуацию с отменой заказов в Украине.

Можно ли вернуть средства за заказ на AliExpress

Вопрос о возврате товара или средств покупатель решает в переписке с продавцом. В личном кабинете можно открыть спор, однако многие пользователи жалуются на невозможность этой функции.

Как правило, процедура возврата средств происходит по следующей схеме:

Покупатель открывает спор. Спор завершается в пользу покупателя. Продавец инициирует возврат денег. На странице заказа появляется график возврата денежных средств. Если информация о возврате средств не появилась, значит, продавец по какой-либо причине не инициировал возмещение денег. Покупателю следует обратиться в Службу поддержки AliExpress за пояснениями. Деньги приходят на счет, с которого были отправлены. Если деньги не пришли, а Служба поддержки AliExpress подтвердила их перевод, следует обратиться в Службу поддержки банка или платежную систему, которая использовалась при оплате.

Позиция AliExpress по поводу войны в Украине

Китайская публичная компания Alibaba Group, куда входит площадка AliExpress, не высказывает свою позицию по поводу войны, которую Россия развязала против Украины.

Как и большинство китайских компаний, таким образом, они пытаются держать нейтралитет.