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Нарахують $75 щомісяця: Binance запустила криптокартку для українців

26 Квітня 2022, 16:35
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Карты банковские
Джерело: Depositphotos

Криптобіржа Binance запустила криптокартку для українців, на яку нараховуватиме $75 щомісяця.

Про це повідомляє сайт біржі.

Картка доступна для всіх українців які залишили Україну на тлі широкомасштабного вторгнення Росії. Новинка стосується як користувачів сервісом, так і тих, хто тільки планує зареєструватися на біржі.

Власники картки зможуть виконувати операції з криптовалютою на біржі Binance – купувати чи продавати валюту, а також оплачувати послуги та товари у європейських магазинах.

– Біженці, які пройшли перевірку місцевими некомерційними організаціями та подали заявку на отримання криптовалютних карток Binance Refugee, отримають 75 BUSD, що еквівалентно $75 на місяць протягом трьох місяців. Криптовалюта BUSD буде автоматично конвертована у місцеву валюту при оплаті карткою, – йдеться у повідомленні.

Щоб отримати картку, необхідно зареєструватися на Binance – зробити це потрібно на українську адресу проживання. Реєстрація та отримання картки безкоштовна.

Українцям також доведеться пройти стандартну перевірку KYC для ідентифікації особистості – це необхідно для роботи банкам та компаніям, які мають справу з фінансами.

Раніше Binance обмежила можливості росіян у межах криптовалютної біржі – вони не можуть торгувати, а також поповнювати свій рахунок.

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