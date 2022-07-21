Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів, що 85% опитаних у додатку Дія віддали голос за заміну герба СРСР на герб України на монументі Батьківщина-мати.

В опитуванні взяло участь близько 780 тис. користувачів. Про це Ткаченко повідомив у своєму Telegram-каналі.

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– Цифри говорять самі за себе – це опитування стало другим за залученістю опитуванням в Дії… Так, ми могли все зробити без консультацій із громадськістю. Зробити на власний розсуд. Але я впевнений, що діалог із суспільством – вкрай важливий. Його потрібно ініціювати по таких питаннях, тим більше коли нам це нічого не варте, – зазначив міністр культури та інформаційної політики.

Він додав, що зараз не йдеться про те, щоб повністю демонтувати монумент, оскільки наразі не той час через величезні кошти, яких потребує цей процес.

– Я також проголосував за заміну герба СРСР на наш тризуб, – наголосив Ткаченко.

На початку липня в Дії почалося опитування – Що робити з найбільшим гербом СРСР у столиці? Можна було обрати кілька варіантів – “Залишити все як є”, “Зняти герб СРСР” чи “Замінити тризубом”.